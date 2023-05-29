橫眉冷看：美國軍火商肚滿腸肥

美國出產的F35隱形戰鬥機，號稱空中霸王，你即使想買，華盛頓政府也未必答允，每架F35出廠時，都是一副「皇帝女唔憂嫁」的模樣。台灣一直對F35戰機垂涎欲滴，美國為怕過分開罪北京，暫時尚未同意出售，若然台海局勢繼續惡化，說不定華府會點頭。

皇帝女即使肯下嫁於你，也不要急着歡喜，請先點檢府上，有幾多座金山銀山。近日南韓一架F35A隱形戰機，在降落時機身受損，請求美國製造商協助維修，結果收到的報價單震驚全國，索價竟然高達8,000多萬美元，折合港幣約6.5億元，只是一架F35A的維修費，試問閣下家中，合共能有幾個6.5億元？這張報價單曝光之後，有記者順藤摸瓜，追查一架F35戰機平常的開銷費用，發覺每飛一小時，須耗用4.4萬美元，整架機由出廠到退役，總支出高達6億美元，折合港幣近47億元。

台灣日盼夜盼，希望買入F35戰機，若然他朝如願，那可能才是噩夢的開始。寶島選購次級的F16V戰機，將來機隊整編完成，預計會有207架。F35戰鬥力更強，你再寒磣也得買它100架吧，每架總支出盛惠47億港元，100架合計便是4,700億港元。

香港的「明日大嶼」填海工程，關乎本城百年發展大計，預算成本也不過是5,800億港元。台灣若將白花花的銀子用於建軍經武，單是購買F35可能就要花4,000多億港元，試問何苦來哉？

事實上，中國大陸已經發話，台灣回歸祖國之後，絕大部分軍費都可以轉而用於民生，寶島經濟必將迎來飛躍的發展。而今日不少南韓人已然後悔，國家平白做了羊牯，讓美國軍火商吃得肚滿腸肥。既然有前車可鑑，但願台灣人能夠早日醒覺過來。