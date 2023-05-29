強詞有理：戲子吹牛

烏克蘭總統澤連斯基最近心情必定很沮喪，巴赫木特失守、愛國者防空系統被摧毀、「春季大反攻」無影無蹤……壞消息接二連三，不沮喪才怪。不過，戲子就是戲子，在這種時候仍不忘吹牛，聲稱烏克蘭正在組織反攻，萬事俱備，只欠F16戰機，一旦到手，就會成為「遊戲規則改變者」，整個局勢將徹底扭轉云云。看來他想F16已經想瘋了。

其實，美國是否提供F16還存在變數，即使提供了也不可能改變遊戲規則，更別說扭轉局勢。培養一個成熟的F16飛行員，需要相當長的時間，怕只怕遠水救不了近火，除非美軍飛行員親自上陣，但他們有這個膽量嗎？再說，烏克蘭到底需要多少F16才能壓倒俄羅斯戰機，從而組織起像樣的反攻，也是一個很大的疑問。俄軍攻佔烏東地區已有大半年時間，防禦設施逐漸完善，遠不是幾架或幾十架F16就能改變，何況美國也不可能提供太多F16。台灣花了大價錢向美國訂購66架F16，首批兩架原定今年10至12月交付，現已延期至明年7至9月，其餘的還不知何時才能到貨。美國軍工生產能力今非昔比，烏國指望F16救命，恐怕是緣木求魚。

當局者迷，旁觀者清，美軍參謀長聯席會議主席米利曾坦言這個世界沒有「魔法武器」，F16不是，其他東西也不是，烏克蘭很難在短時間內實現奪回所有失地的戰略目標。他還警告過澤連斯基，死守巴赫木特沒有意義，不應在這裏浪費有生力量。奈何戲子總統就是不聽，結果付出慘重代價後，還是守不住巴赫木特，白白犧牲了數萬將士的寶貴生命。面對愈來愈不利的局勢，他還在侈談春季大反攻，幻想奪回所有失地，可見其腦袋確實有問題。

不知兵而好言兵事，正是戲子總統的最大特色，不是吹牛，就是到處哀求軍援，除此之外再也沒有其他本事。烏克蘭人攤上這樣一位總統，才是真正的悲哀。據外媒報道，包括波蘭等鄰國領導人正在規勸基輔當局與俄方談判，結束這場戰爭，而談判的前提就是澤連斯基必須辭職，由烏克蘭其他領導人負責談判。

姑勿論消息是真是假，許多歐洲國家對這場沒完沒了的戰爭早已感到厭倦，甚至已開始變臉，這是不爭的事實。繼續這樣耗下去，遲早連法德等歐盟大國也會選擇放棄，到時戲子總統還能吹牛嗎？美國還能助其大反攻嗎？