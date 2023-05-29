龍吟虎嘯：公民黨玩完問題未完

「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」香港公民黨就是這樣的瘟君，很快「從地球上消失」。不過，公民黨主席梁家傑在宣布公民黨「自焚」消息時，還要寄語港人「抱着樂觀的心活好當下，期待明天」，很想有朝一日死灰復燃。這當然不是他個人的妄想，放眼香江，賊心不死者頗不乏人，他們還在軟對抗，在積蓄力量。那個梁家傑至今逍遙法外，毫髮未傷，就很能說明問題，怪不得他很樂觀，「期待明天」。

一言以蔽之，風光了十多年的公民黨，是一個以法律為武器，打着爭取民主旗號，企圖顛覆「一國兩制」、奪取政權的反動組織。公民黨的組成和運作，以一幫大律師為核心及骨幹，他們的「建黨宗旨」不是一般的參政議政，而是要奪權；他們以法律為武器，是因為他們善於進行合法鬥爭達到政治目的。公民黨剛成立，梁家傑就參加行政長官選舉；公民黨的要員多次參加立法會選舉，當選議員，他們合法的參加建制選舉，進入建制，目的是在「一國兩制」框架下從事「民主拒共」，用香港之「制」挑戰「一國」，最終顛覆「一國兩制」，把香港改變成一個「獨立的政治實體」。

香港公民黨的發起者，在2003年反對《基本法》23條立法時組成了「45條關注組」，其反對目的就是要阻止和破壞相關立法對國家安全的保護，把矛頭對準「一國」。在「一國兩制」設計下，香港司法界的地位最為特殊，不僅是港英司法體系的完整天下，而且因為終審法院的設立，有了終審權，其「司法獨立」更是權力擴張，公民黨以法律為武器更加得心應手，任意妄為。因此，公民黨在反中亂港時一路順風順水，香江府衙不敢惹它，中央對其多有忌憚。

由是香港司法「獨立王國」的自我保護力極強，聯手反共抗中抗「一國」能量極大。這麼說吧，公民黨的問題有多大，香港司法領域的問題就有多大。現在公民黨「玩完」了，香港司法領域的痼疾如故！