政情：議員助解醫生荒 倡搵中醫師幫忙

海外引入都唔夠 難紓基層需求 為解決「醫生荒」，港府放寬來港執業醫生資格。但回帶至2016年，當年政府希望推行醫生條例嘅修訂，想放寬多啲海外醫生及國內醫生來港執業，但當時議會出現拉布，拉低咗有關修例。不過，即使現時放寬引入醫生，兼且今日嘅議會不再出現拉布，但醫療人手依舊好緊張，輪候時間有長冇短，究竟問題出喺邊？又可以點樣解決？

議員鄧家彪及陳凱欣拍片，提到醫生人手短缺問題，其中陳重提當年本身就有海外醫生呢樣嘢，呢批人讀完書返嚟香港做嘢，會簽一個叫做有限度註冊醫生，但有關合約係一年期，當時希望改為3年，3年後就會重新審視，有需要就繼續請，若夠人手冇需要唔請都可以。換言之，當時已經睇到醫生人手唔夠，希望提供到有吸引力嘅合約，依家就正正驗證咗，就算早幾年改到條例，未必會戲劇性地扭轉依家醫生人手嘅局面，但其實嚟到依家，有條例但人手仍然唔夠喎。

指移民潮唔少醫生離港 陳凱欣就認為，醫生人手減少有幾個唔同原因，包括近年唔少醫生離開香港，選擇去其他地方生活；加上依家有唔少女醫生及護士，而女士到某個年齡可能有家庭，未必做到全職醫生或護士，轉變成兼職，人手會受到影響；再者則係醫療服務擴展咗，例如多咗夜診等。佢又提到，基層市民睇醫生要排長龍，建議大家要跳出框架，唔好只係專注喺西醫，其實部分穩定啲嘅病人，可以善用其他醫療專業，舉例中醫係其中一個方法。

鄧家彪都分享指，早前因小朋友咳嗽去睇西醫，結果對方解釋小朋友為何咳，係運用中醫理論，指體內有寒氣，建議要飲多啲湯水，並用薑水沖涼，所以話唔一定要依賴西醫，而係諗吓點樣結合其他醫療專業，一齊分擔市民健康需要。

陳又關注點解要病咗先去醫院睇醫生。事實上唔少病都有好長一段潛伏時間，基層醫療第一步就係預防勝於治療，早發現有問題，可能唔需要去醫院，而醫生總人數係公私營一人一半，但九成市民都去公營市場求醫，其實私營市場有足夠人手，因此覺得政府要出多啲公帑補貼落去，做到公私營合作。

期間又重提第5波疫情檢討一事，佢哋認為本港因為有沙士經驗，有一定嘅口罩及藥物存量、隔離地方，甚至有一班傳染病專家團隊喺度，而且新冠肺炎係唔會消失，覺得冇需要一班人喺3個月裏面一齊去做調查，反而應該動態去睇，一發現有問題就即刻解決以及去面對。