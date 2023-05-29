扶手梯偷拍裙底 賤男遭市民制服

【本報訊】賤男偷拍裙底春斷正！上周六中午12時許，一名24歲穿短裙女子在九龍灣德福廣場一期乘搭扶手電梯時，被一名男子偷拍裙底，多名見義勇為的市民不值男子所為，上前制止，其中一名41歲男子被賤男揮拳襲擊，導致手、鼻及腳受傷。執法人員接報到場，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」及「傷人」罪名，拘捕一名姓陳（27歲）男子。而遇襲的熱心男則由救護車送往聯合醫院治理。

一熱心漢被襲送院 當晚有網民在社交平台上載一張相片，顯示一名染金毛、穿灰色T恤的男子，在商場往上行的扶手電梯，靠近前面一名穿灰色短裙女子，其左手持手機及挽着外賣，右手伸往女子裙底，相信持着拍攝器材。女事主正全神貫注看手機，並未察覺身後有異樣。消息指，該名賤男逃至商場停車場時，有不少熱心市民加入追截，最終將他按地制服。

相片惹來網民議論紛紛，有人指拍攝裙底沒甚麼好看，「上網睇到虛脫啦，影嚟托咩」，另有人稱「睇落去個男正常呀，原來係死偷窺狂，影人裙底，正×街」。