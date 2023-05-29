5日3宗 男子觀棋遭掠手錶現金

【本報訊】再有男子觀棋時遇竊。昨晨8時許，家住荔枝角華荔邨賞荔樓的姓林（67歲）男子，外出晨運後途經美孚新邨萬事達廣場對開行人路，看見3名男子圍在一起捉棋，他一時興起上前觀看棋局。據悉，期間林被人撩「落注」，他拒絕後即遭嘲笑無錢，他不甘被揶揄，隨即展示手上約值9,000元的名錶，對方指不相信手錶「咁值錢」，林遂將手錶交予對方驗證。

被撩下注 遭嘲無錢 詎料，林要求取回手錶時，對方拒絕兼向其勒索現金，最後更將該隻手錶及400元現金掠去。賊人得手後往商場方向逃去，事主受驚返回寓所，告知妻子有關情況，林妻代為報案。案件列作勒索及盜竊，執法人員正追緝3名男賊，他們年約40歲至50歲，案發時身穿淺色上衣。據了解，事主損失的手錶是於10多年前購入。

翻查資料，今次是5日內第3宗涉及棋局的劫案或盜竊案。上周五早上10時許，一名姓陸（70歲）男子在紅磡民泰街圍觀棋局時被人撩下注，他拒絕後遭嘲笑身上無錢，遂展示銀包及一疊總值約3,500元現金，卻被4至5名男子搶走金錢，案件列搶劫。上周三下午4時許，一名男子於灣仔修頓遊樂場附近觀看棋局時，也被一名男子盜去約4,000元現金。