通菜街六旬婦墮斃 男侍應煙酒悼念

【本報訊】昨日凌晨1時許，一名女子從旺角通菜街20至22號達明大廈高處墮下，倒臥大廈對開地上，發出一聲巨響，其時有多名檔主及南亞裔人士正在拆除該處的排檔，幸無被壓中，見狀報案求助。

人員到場經檢驗後證實姓杜（66歲）女事主頭部重創，腦漿塗地明顯死亡，遂用帳篷遮蓋遺體，並將部分排檔圍封；而鄰近排檔檔主及工人亦加快收拾，以便人員調查。經初步調查，相信事主從大廈天台位置墮下，人員在現場檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。

目擊者指有男子事後衝落樓

其時有在場收拾的南亞漢表示，對事件不感到害怕。另據了解，有檔主目睹女子墮樓後大約一分鐘，有一名年約30餘歲男子從大廈衝落樓下，睹屍後返回大廈內。而一名在附近當侍應的男侍應Joey，聞砰然巨響以為有氣球爆破，到來察看始得悉有人墮斃。他坦言對事件不曾感到懼怕，透露因情困，曾3度服藥或（界）手自殺，幸都與死神擦身而過；故自覺與死亡十分接近。他其後買來一罐啤酒，並點上3支香煙以對死者悼念一番。