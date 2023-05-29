【本報訊】上周六（27日）晚上11時許，大埔公路-大埔滘段鹿茵山莊內，一輛寶馬房車着火燃燒。消防接報到場，開喉將火勢救熄，事件中無人受傷，經初步調查，懷疑引擊故障起火。據悉，事發前，車主無法啟動房車，遂召拖車到場，惟其後起火焚燒。