5月29日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月29日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
引擎故障 房車自焚
消防到場救援。（胡德威攝）
【本報訊】上周六（27日）晚上11時許，大埔公路-大埔滘段鹿茵山莊內，一輛寶馬房車着火燃燒。消防接報到場，開喉將火勢救熄，事件中無人受傷，經初步調查，懷疑引擊故障起火。據悉，事發前，車主無法啟動房車，遂召拖車到場，惟其後起火焚燒。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230529-0529_00176_246/引擎故障-房車自焚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc