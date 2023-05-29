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私家車失事翻轉 轆飛脫

私家車損毀。（張開裕攝） 私家車損毀。（張開裕攝）
私家車損毀。（張開裕攝）
【本報訊】 昨日清晨6時許，一輛私家車沿大埔公路往大埔方向行駛，當駛至近沙田龍華酒店對開失事翻轉，車頭嚴重撞毀，左前轆飛脫。途經駕駛人士擔心司機被困，代為報案。消防到場前姓劉（28歲）司機已自行爬出車外，他頸及膝部受傷，由救護車送院治理，意外原因有待進一步調查。
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