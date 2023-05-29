Tesla 綿羊仔 綠Van串燒 鐵騎兩人送院

【本報訊】西貢發生3車串燒意外。昨日傍晚6時許，一輛Tesla電動車、一輛綿羊仔電單車及一輛專線小巴，沿西貢公路魚貫往九龍方向行駛，至白沙灣遊艇會對開時，電動車及電單車因應交通情況減速，但專線小巴疑收掣不及，撞向電單車，再將其推前撼及電動車車尾，釀成3車頭尾連環相撞意外。