Tesla 綿羊仔 綠Van串燒 鐵騎兩人送院
【本報訊】西貢發生3車串燒意外。昨日傍晚6時許，一輛Tesla電動車、一輛綿羊仔電單車及一輛專線小巴，沿西貢公路魚貫往九龍方向行駛，至白沙灣遊艇會對開時，電動車及電單車因應交通情況減速，但專線小巴疑收掣不及，撞向電單車，再將其推前撼及電動車車尾，釀成3車頭尾連環相撞意外。
電單車即時翻側，姓胡（48歲）鐵騎士和姓陳（23歲）男乘客均倒地，分別腳痛、及手、背受傷。途經駕駛人士見狀報案，並上前協助和察看兩人情況。救護員奉召到場，為兩名傷者包紮後，再送院治療。姓李（52歲）電動車女司機、姓葉（64歲）小巴司機及車上乘客無恙。運輸署表示，受交通意外影響，西貢公路近白沙灣一度實施單線雙程行車措施。
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