環保大道與貨車相撞 電視城員工巴士毀爛

粉碎半邊車窗 幸無人受傷 接載無綫電視員工的一輛非專利雙層城巴，昨凌晨在將軍澳與密斗貨車相撞，貨車被推至剷上行人路兼撞毀鐵欄，城巴車門毀爛不堪，上層多個車窗玻璃粉碎，部分座椅也東歪西倒。意外後地上布滿汽車碎片，幸好無人受傷，兩名涉事司機在場協助調查，現場交通一度受阻。城巴指肇事車長已被暫停駕駛職務，並全面配合有關部門調查。

昨日凌晨5時許，一輛接載電視廣播城員工的N628非專利城巴，沿環保大道往工業邨方向行駛，至日出康城對開時與一輛貨車相撞。貨車再失控剷上左邊行人路，掃毀一列欄杆及撞跌一支路牌始停下，車尾受損。巴士左邊車身嚴重毀爛，上下層車頭擋風玻璃碎裂，前門、中門與上層多個車窗玻璃粉碎，部分座椅東歪西倒。幸兩車均無人受傷，城巴姓黃（47歲）車長、與貨車姓陳（47歲）司機在場協助調查。

疑爬頭肇禍 車長暫停駕駛職務 據了解，事發前貨車懷疑出現故障，故司機減慢車速沿慢線而行，巴士車長疑扭軚爬頭時釀成意外。現場地上全是汽車碎片，受事故影響，環保大道往將軍澳工業邨方向近環澳路全線一度封閉。

電視廣播有限公司發言人表示，一輛從旺角出發駛往將軍澳電視城的N628城巴，在環保大道發生了一宗交通意外。該公司確認事發時有員工在車廂內，經核實事故中並沒有員工受傷。城巴則表示，已經暫停涉事車長的駕駛職務，並且會全面配合警方調查。

私家車7旬司機入錯後波釀3傷 另外，昨晨9時許，一對七旬夫婦到跑馬地黃泥涌道禮頓山社區會堂對開取回私家車，當姓李（71歲）丈夫開動車輛時，懷疑入錯後波致私家車急速褪後，撞及一輛的士後再剷上行人路，最終撞向一棵樹停下。意外中，李與林（70歲）妻子分別面、頸及頭部受傷，姓甘（56歲）的哥亦報稱受傷，3人由救護車送院治療。3名的士乘客雖然報稱不適，其後毋須送院。