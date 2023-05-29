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天水圍塌樹壓毀私家車

大樹塌下擊中一輛私家車。 大樹塌下擊中一輛私家車。
大樹塌下擊中一輛私家車。
【本報訊】天水圍發生塌樹毀車事件。昨日早上9時許，廈村新錫路近新麗花園對開一棵約30米高的大樹突然倒塌，擊中一輛停泊於上址的私家車，私家車車頭受損，村民慌忙報案求助。
消防人員接報趕至，證實無人受傷，其後以工具將大樹鋸斷移至路旁，有待工人善後。據悉，被擊中的私家車長時間停泊該處，並為村民所擁有。
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