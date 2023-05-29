黃大仙上契 逾140人與仙師結緣

【本報訊】「契神」是中國傳統民間祈福習俗，除了契觀音，本港亦有不少人選擇與黃大仙上契。負責管理黃大仙祠的嗇色園昨舉行第7屆「黃大仙師上契結緣儀式」，為140多名3歲至17歲的有緣兒童及青少年善信與仙師建立上契關係、結下善緣，祈求庇佑，並藉此弘揚黃大仙師「普濟勸善」的精神及黃大仙信俗文化。

至今近2000善信上契 上契儀式於昨日上午10時正開始，一眾契子女先向黃大仙師敬香、行三跪九叩之禮，以示尊道重禮。道長逐一宣讀契子女姓名以上稟黃大仙師，希望仙師福佑眾契子女萬事順意。嗇色園主席馬澤華親自登壇開示，代師說教，向一眾契子女簡介黃大仙師「普濟勸善」寶訓，又解釋孝、悌、忠、仁、義、廉、恥、禮、節、信等「仙師十訓」，並親授黃大仙師上契信物及契書。信物為仙師聖像葫蘆玉珮，刻有契子女姓名，寓意仙師庇佑福祿平安，收煞除厄。

上契儀式結束後，眾契子女陸續進入黃大仙師寶殿，在仙師聖座前恭領寓意「豐衣足食」的上契福物，並向仙師敬拜行禮。正式上契後，嗇色園會定期舉辦一系列「黃大仙師契子女關愛活動」，帶領眾契子女參與「敬拜黄大仙師」的儀式，以及環保、養生、文化等活動，了解黄大仙信仰及文化。自2016年起，嗇色園每年都舉辦上契儀式，至今已為接近2,000名善信上契黃大仙師。