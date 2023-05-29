團體推海產養殖計劃 培訓青年專才入行

【本報訊】為加強漁業發展，漁民團體聯會昨日宣布，推出海產養殖青年專才培訓計劃，讓有志加入可持續養殖的青少年申請學費或生活補貼，不過每名學員可得的獎學金，則要視乎有多少人參與及開多少班來決定。

提供學費生活補貼 涵蓋養魚科技

該會主席張少強表示，由於不少人認為海產養殖是夕陽行業，欠缺青年人入行，所以推出培訓計劃，讓社會明白到海產養殖仍然是個非常大的產業，又認為海產養殖涉及到不少創新科技。計劃中亦會涵蓋養魚業中的科技，包括如何去應對大自然，提高養殖質素等，「成日都話想食野生捕撈嘅魚，點解市民覺得養魚冇咁好，我哋通過科學去養魚，希望養殖嘅魚類或者海產品有80至90%嘅相同。」他透露指去年9月已開始部分試養項目，冀可培養更多年輕人投身養殖業，又歡迎任何有意從事養殖業的年輕人參加計劃。