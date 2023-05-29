中大26項目奪日內瓦發明獎

【本報訊】科技有助醫療發展，香港中文大學共27個項目參賽日內瓦國際發明展，其中26個項目獲獎。中大介紹其中8個獲獎項目，包括強力可穿戴人造肌肉，將有助中風患者和脊髓受傷患者復康治療；其餘項目有微生物宏基因組學多重疾病檢測、監察胃酸倒流的微型無電池無線偵測系統，以及微創腔內介入治療的磁性史萊姆機械人等。

可穿戴人造肌肉能舉20公斤水樽 強力可穿戴人造肌肉項目獲得「陪審團祝賀金獎及沙特阿拉伯代表團獎」，由中大生物醫學系教授湯啟宇統籌，並已申請專利。其團隊正在進行臨床測試，邀請中風患者和脊髓受傷患者試用「外肌肉」，以研究新一代人造肌肉在復康訓練中的效用，特別是對於改善患者不同關節功能方面的影響，包括手腕、肘部等複雜動作，根據人體肌肉線條來恢復不同的活動功能。湯又指，新型人造肌肉的力量足以舉起20公斤的水樽，未來可利用這項技術製作出能夠幫助搬運重物的人造肌肉，從而保護容易受傷的工種和照顧者。

微生物宏基因組學多重疾病檢測項目，亦獲得「陪審團祝賀金獎」，由中大內科及藥物治療學系教授陳家亮和同系教授黃秀娟統籌。陳家亮指，腸道微生態失衡跟人類疾病息息相關，目前的疾病診斷方法緩慢、昂貴、不方便且具侵入性。該發明是全球首個使用基於糞便微生物組的多類機器學習檢測多種疾病風險，靈敏度有95%和特異性達98%，為多種疾病風險的早期檢提供一種簡單且非入侵性的「一站式」測試。該檢測利用人工智能測試8種常見疾病，包括肥胖、大腸癌等。

日內瓦國際發明展是全球規模最大的創新展覽，今年展覽一共展出逾千項來自40個國家及地區的發明。中大分別有6個項目獲得陪審團祝賀金獎、兩個金獎、11個銀獎及7個銅獎。有兩個項目獲得特別獎，包括「國際發明聯盟協會獎」及「沙特阿拉伯代表團獎」。