調查：嘆世界視野不高 青年想行萬里路

組織促政府任橋樑 助向全球邁步 隨着社會復常，本港重新連接海內外，有組織昨公布有關「青年眼中的世界視野」研究報告。結果顯示，87.7%受訪本地青年視自己為世界公民。惟受訪青年自評世界視野的足夠程度，只略高一般水平，最大障礙是缺乏資源到其他地方體驗，其次是缺乏接觸不同文化的機會，以及缺乏應用和實踐機會。組織建議港府和民間組織擔當橋樑角色，向社會推廣不同族群的文化、促進交流，這對於未能前往其他地方體驗的青年而言更實在，長遠有利促進本港多元文化的發展。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，公布有關「青年眼中的世界視野」研究報告。研究於3月29日至4月2日期間，以實地問卷調查方式，訪問522名15至34歲本地青年，了解年輕一代的世界視野；另訪問18名有海內外體驗的青年個案及6位專家和學者。

礙於缺乏資源到外地體驗 結果顯示，受訪青年中，87.7%視自己為世界公民，首3項最關注的全球議題為全球經濟（37.4%）、環境污染（29.1%），以及戰爭和衝突（23.2%）。此外，86%視個人擁有世界視野為重要之事。另認為世界視野最重要的價值觀是欣賞和尊重不同文化（34.1%）；而最重要的能力是認識世界現況（31.4%）。

最多受訪青年認為，日常留意國際新聞是提升世界視野最有效的渠道（42%），其次是上網搜集資訊（39.3%）。惟受訪青年自評世界視野的足夠程度，平均只有5.46分，剛略高於調查所設5分的一般水平。43.1%受訪者表示，最大的障礙是缺乏資源讓他們到其他地方體驗；其次是缺乏接觸不同文化的機會（31.2%），以及缺乏應用實踐機會（25.1%）。

青年創研庫青年發展組成員杜丰杰表示，香港有來自世界各地的人士聚居，建議政府和民間組織善用這項有利條件，擔當橋樑的角色，向社會推廣不同族群的文化、促進交流，並定期舉辦各地聞名的傳統節慶，透過參與和策劃這些活動，啟發本港青年對不同地方文化的好奇心。

另一成員李昕君建議當局設立提案平台，讓青年就全球議題構思創新及可行的改善方案，並有機會獲資助前往海內外相關國際組織進行交流，開拓本港青年視野。成員何浩賢則建議推動以青年為本的深度參與交流項目，讓青年在行程設計、活動內容，以及活動後的反思等不同階段，有更多的主導和參與空間，並讓他們以多媒體形式分享特別體驗，與各地青年傳承交流經驗。