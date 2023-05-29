澳門消息：「公檢法」電騙兩女 共轉走近36萬元

【本報綜合報道】澳門騙案幾乎無日無之，再有兩名內地女子墮「公檢法」騙局。其中一名20多歲女子，最近收到自稱「通訊局職員」的電話，指女事主名下電話曾發放多則詐騙短訊，事主否認後該「職員」隨即指她身份可能被人盜用，並將電話轉駁至「公安局」跟進。

交出帳戶資料等候審查 事主與自稱「公安」的人員溝通期間，對方訛稱事主涉及一宗「國際金融」案件，要求提供銀行帳戶資料審查。

事主信以為真，交出銀行帳戶資料及密碼，隨後對方表示審查需要3至7日時間，着事主等候消息。直至本月21日，事主檢查銀行帳戶時發現28萬港元存款被人轉走，懷疑被騙，於是報案。

另一女事主亦是20多歲，收到自稱內地「防疫部門」來電，聲稱事主疫情期間發放大量不實訊息。其後事主被轉駁至自稱「公安」的人士，對方再訛稱事主涉及「跨國洗黑錢」案，對方更透過視像向事主展示「拘捕令」。事主隨後按對方要求交出銀行帳戶資料，事後發現被人轉走77,100港元，她發覺被騙後報案。