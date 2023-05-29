澳門消息：貪心男墮「殺豬盤」 累妻失24萬人幣
【本報綜合報道】澳門騙案不斷，再有人墮「殺豬盤」騙案，一名20多歲男子，早前下載交友軟件，開設帳號後隨即有多名女子搭訕。男事主被其中一名「女網友」游說參與網上賭博，事主於本月10日動用妻子名下銀行帳戶內的27,000元人民幣存款，開設賭博帳戶，多翻操作後帳戶顯示贏錢。
事主見「有錢贏」，不虞有詐，對方則伺機游說他再次加碼，他於是在本月20日再次動用妻子存款，先後兩次在賭博帳戶充值68,100元及143,000多元人民幣，但存款不久，即被「客服」指其帳戶被凍結，需充值等值款項始能解凍。事主拒絕充值並要求對方退款，但隨即被該「女網友」及「客服」列入黑名單，無法再聯絡。事主方知被騙而報案，報稱損失近24萬元人民幣。
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