澳門消息：4同黨帶4人蛇潛澳門 偷渡集團主腦內地落網

【本報綜合報道】澳門執法部門及內地公安，破獲一宗協助偷渡犯罪集團案，5名集團成員及3男一女「人蛇」先後在澳門及內地落網。案情顯示，本月20日凌晨有犯罪集團成員協助「人蛇」偷渡澳門，其中兩名非法入境者在龍爪角上岸後被澳門執法人員截獲。但負責開船的兩名分別姓李及姓何人士，聯同兩名非法入境者成功避過追截。在附近「接頭」的姓楊男子，先後將4人送往路氹一間酒店及氹仔運動場一帶。

兩人蛇避查 曾3度轉酒店

而在逃的兩名非法入境者，於本月20日早上在路氹一間酒店房間被執法人員截獲。部門調查發現一名姓施（56歲）澳門男子於本月20至22日協助李及何3度轉酒店逃避追查，而李及何於本月23日偷渡返回內地。經內地警方協助追捕，在廣東將在逃的李、何及楊擒獲，另拘捕一名集團主腦。直至本月26日，澳門執法人員於施的氹仔住所將其拘捕，他承認收取報酬協助李及何逃走，但拒絕透露報酬金額。案中被捕男女，除報稱司機的施為澳門人外，其餘均為內地人（20歲至40歲），其中兩人在2021年及2022年因逾期逗留被判禁入境4年。