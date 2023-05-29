國安案 黎智英申終止聆訊今裁決

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉串謀勾結外國勢力危害國家安全違反《港區國安法》一案，定於9月25日在高院開審，預計審期40日。黎早前就本案提出終止聆訊申請，高院於本月2日開庭聽取陳詞後，將於今天下午就該申請頒布裁決；案件早前亦已排期於明天（30日）進行案件管理聆訊。

4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理。辯方在申請終止聆訊時陳詞稱，整個政府是迫害黎智英，而非執行檢控工作，令黎得不到公平審訊。辯方又指，選擇指定法官的過程，欠缺透明度及缺乏保障。律政司則反駁，無任何證據證明「迫害」的指控成立，並強調由指定法官審訊，不會對相關被告構成不公。

禁聘洋大狀 申覆核被駁回 法官當日聽畢雙方陳詞後，表示會待黎之前就聘請海外大律師Timothy Wynn Owen（下稱Tim Owen）辯護一事，所提出的司法覆核案有結果始作決定。直至本月19日，高院駁回黎的司法覆核申請，裁定本港法院沒有司法管轄權監督國安委的工作。國安委有權建議若Tim Owen再申請工作簽證來港代表黎處理涉違國安法案件，入境處處長亦應予以拒絕。

本案共涉及12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，將於12月8日再提訊。另外，6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結罪，將待黎智英案審結後作求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022