日出康城業主裝修 被質疑鑿穿主力牆 3房連走廊打通 港鐵：已聯絡入單位了解

【本報訊】將軍澳日出康城「首都」有業主近期進行裝修，並有專頁把單位的設計布局分享至影片分享網站，不過有網民查看圖則時，發現涉事單位懷疑主力牆遭鑿穿，將原本3房一廳的格局變成一間大套房設計，引起網大量上轉載及熱議，更有屋苑居民憂慮樓宇安全。港鐵公司昨回覆本報指，日出康城首都客務處在上周六（27日）收到居民查詢，指有個別單位裝修時，懷疑曾改動室內結構並拆除主力牆，客務處亦已於同日在屋苑張貼通告，提醒住戶不可於單位內任意作任何影響大廈結構的改動，以免影響整體結構。屋宇署昨晚表示正聯絡日出康城物業管理處，以確定涉事單位地址及調查是否屬實。

港鐵公司又表示，經翻查紀錄，客務處未曾收到有關單位就改動單位結構的裝修申請，並已隨即聯絡有關單位的業主跟進，以便盡快安排專業工程人員進入其單位了解；港鐵提醒所有單位在裝修前，必須向客務處申請進行裝修工程。如裝修包括改動單位結構部分，單位業主必須向相關政府部門申請及得到批核。

網傳影片 事發後遭屏蔽 根據有關影片內容所指，涉事實用面積681呎的單位僅有業主夫婦二人居住，但希望主人房能「3邊落床」，而設計師在考慮到單位格局時，則在空間上作出「大膽」改動，將3間睡房連同走廊打通，變成一間大套房。至於整個裝修工程費用約達78.5萬元。

但有網民從片中圖則看出端倪，因睡房與客廳之間被鑿穿的一面較厚身牆壁，懷疑是樓宇的主力牆，旋即引起樓宇結構安全憂慮，並在討論區出現大量議論，不過有關影片在事發後便被屏蔽未能瀏覽。