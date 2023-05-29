港車北上今登記抽籤 增700驗車額

【本報訊】港人直接駕車上廣東的「港車北上」計劃將於下月1日起接受申請，該計劃官方網站今日及明日接受登記進行電腦抽籤，惟驗車名額供不應求卻是港車北上的其中一個障礙。運輸及物流局局長林世雄昨表示，經港府與內地有關當局進一步商討，內地指定的驗車機構中國檢驗有限公司會為「港車北上」增設每日700個驗車名額以應付需求。中檢已延長服務時間至每晚8時，周六日亦提供服務。

每日出行車輛數設限 林世雄表示，粵、港政府同意就每日出行車輛數目設置上限。申請人可於每月15日經「港車北上」的官方網站預約下一個月的指定日期出行。如果預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配。據該局了解，廣東省多個停車場的營辦商正積極改善停車場管理系統，讓港澳車輛可以便捷使用。他說，港府會根據市民的意見、申請流程的順暢程度、私家車驗車情況等，與內地當局溝通，適時調整每日申請名額。

就「港車北上」電腦抽籤，該局指中籤人士可按指示在網上遞交申請，獲批核後可於今年7月1日零時起駕車經港珠澳大橋口岸往來香港和廣東省。計劃推出初期，首星期每個工作天會處理200個申請，第二星期起每個工作天處理的申請則會增加至300個。每個月平均都會進行兩次抽籤。