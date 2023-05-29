疑被盜牌用易通行 車主懸紅尋兇

【本報訊】不停車繳費服務「易通行」本月初起推行後，懷疑盜用車牌情況不斷浮現。有車主前日在社交平台群組貼出一張「易通行」的短訊通知，指因其車輛在前日下午1時28分駛經青沙管制區往九龍，而自動收取8元費用，發貼者怒言「車牌畀人盜用」，更懸紅10萬元誓要緝拿盜用車牌者。

有網民留言呼籲事主報案處理，另有人則思疑系統讀錯車牌，不過發貼者回應指「我個車牌應該難啲（讀取出錯）」，並表示不會換車牌，稱「個車牌好貴」。該事主隨後更自報座駕為灰色Maserati（瑪莎拉蒂）跑車，並表明若尋到盜用車牌者「cash即pay」（即付現金）。亦有網民認為「新系統如果唔係人為或系統出錯，都有一個好處：搵到影子車牌」。

除上述事主外，在本月7日「易通行」實施後兩天，本報亦曾接獲讀者報料，因「易通行」帳戶無故自動扣減8元，報案後獲告知懷疑其車輛有「影子車」，即另一車輛掛上與他相同號碼的車牌。另有車主在新系統當日便被連扣兩次費用，同樣懷疑車牌被盜用。