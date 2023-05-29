醫健：藥到病除：美沙酮治療 助吸毒者逐漸戒毒癮

海洛英及嗎啡都是可以引致上癮的鴉片類物質。有賴打擊吸毒的政策，以及有心機構的社會工作，近年吸毒者人數有下降趨勢。就鴉片類藥物成癮的患者而言，一般都建議逐漸減低服食的劑量，以減少鴉片類藥物戒斷時出現的症狀，包括流眼淚、流鼻水、「起雞皮」、肌肉痛、腹瀉、惡心、瞳孔擴張、畏光、失眠、呼吸急促、反射亢進、心跳急速、出汗、高血壓、體溫過高等等。

戒毒人士進行的戒毒計劃，其中一個方法，就是以美沙酮（Methadone）代替原本服食的嗎啡類物質。香港衞生署的美沙酮診所，就有為嗎啡類使用者提供美沙酮代用及戒毒的門診服務。美沙酮同屬鴉片類藥物，但不會令服用者產生快感，並能減少服用者對海洛英的依賴。美沙酮起效快，但通常起碼連續服用5天才可會達到最大效果。藥效會按服用的時間而提升，長期使用時，一個劑量能產生達一日半的藥效。美沙酮並無嚴重的副作用，能讓使用者回復正常的工作和社交生活。

香港的美沙酮診所全年無休，為有心戒毒者提供兩個治療計劃。「美沙酮代用治療」讓患者每日服用適當劑量的美沙酮糖漿，以代替鴉片類藥物。而「美沙酮戒毒計劃」就讓患者逐漸減少美沙酮的用量，直至不再需要美沙酮為止。只要病人不再服食海洛英或鴉片類的毒品，就算是戒掉毒癮。這逐漸減少用量，可使身體逐漸適應愈來愈低的鴉片體內濃度，從而減輕患者的鴉片類藥物戒斷反應，使他們在戒毒的過程更舒服。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心