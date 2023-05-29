三成受訪港人遭抑鬱焦慮困擾

【本報訊】本港經濟復常步伐緩慢，令不少港人生活深受困擾，有機會影響情緒甚至失眠。有機構昨日公布一項關於港人情緒及睡眠質素情況研究調查，結果顯示，三成以上受訪者受中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮及壓力困擾。機構呼籲有需要時應適切地向他人及服務機構求助，以及進行情緒管理及支援。

情緒影響睡眠質素 浸信會愛羣社會服務處與香港教育大學於去年4月至今年3月期間，收集4,874份線上問卷，研究顯示，三成以上受訪者受中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮及壓力困擾。鑑於睡眠與精神健康有密切關係，團隊期間再訪問358位受輕度至中度睡眠困擾的市民，發現近四成失眠受訪者受中度失眠困擾，三成呈中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮徵狀，逾七成指情緒已影響睡眠及生活質素。教大指出，失眠困擾程度愈高，整體情緒健康狀況亦顯著較差。

浸信會愛羣社會服務處指出，在今年首季尋求網上精神服務人次，按年有明顯增長的情況，相信與可避免親身接受服務所衍生的心理障礙或被標籤的疑慮有關。機構指，較多女性傾向尋求相關服務，呼籲公眾不要忽略男士的需要。

研究機構又指，現時相關政策局欠缺有關精神健康支援的策略，建議將精神健康服務納入服務願景，並建議當局探討增加培訓臨床心理家的可行性。此外，機構亦建議市民善用網上資源，從而了解自身的情緒情況，有需要時應適切地向他人及服務機構求助，好好進行情緒管理及支援。