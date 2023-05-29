傷健共融 賽馬會支援殘障家長子女計劃

【本報訊】失明、失聰、肢體殘障或精神健康狀況不足的父母，在照顧子女時遇上不少困難。香港傷健共融網絡推行的「賽馬會殘障家長子女支援計劃2.0」，專門為這些父母配對年輕義工為其健全子女提供學業和成長指導，並安排一系列的家長培訓、輔導服務，協助他們提升教養技巧和改善親子溝通，期望解決殘障家長跨代貧窮的問題。

為家庭配對義工 提供指導 香港傷健共融網絡昨日發布《我的爸媽不聰明2 》一書，總幹事莫儉榮介紹該書結集了殘障家庭和「聰明使者」在參與計劃期間成長和轉變的經歷，當中除了失明失聰人士，亦有精神病患康復者、南亞裔人士及單親家長的聲音。主席林衛邦則指，該計劃在6年內有200多個殘障人士的家庭參與，配對200多位大學生成為「聰明使者」與這些家庭同行。

聽障媽媽田淑玲是家中的主要照顧者，但兒子的功課，她無能為力，幸獲計劃配對了「聰明使者」幫忙，兩名兒子的成績進步，性格也有正面的轉變。周曉晴的媽媽是視障患者，她指支援計劃拉近了她和視障媽媽的距離，亦指義工服務讓她多一份同理心，更能夠明白媽媽的困難。