擬准海陸空轉運電子煙 前食衞局長陳肇始：帶來風險

【本報訊】本港去年開始規管電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，惟港府今年3月建議修例，擬准許以海陸空方式經香港聯運轉運電子煙至海外市場。前食物及衞生局局長、香港大學基層醫療健康教研中心總監陳肇始批評，有關修訂對控煙方面帶來風險，情況不理想，並形容全面禁止電子煙和加熱煙的過程崎嶇。

政府早前推出《2023年進出口（修訂）條例草案》，擬准許另類吸煙產品包括電子煙、加熱煙及草本煙，以海空和陸空方式經香港聯運轉運至海外市場。

應防止青少年成為新煙民 陳肇始認為，目前吸煙率9.5%，如果為市民健康着想，應向《施政報告》所指2025年吸煙率減至7.8%的目標，全面推進控煙工作，未來更要防止青少年成為新煙民，亦要減少現有煙民；為提高他們的戒煙意欲，她建議應考慮加煙稅或增加禁煙區，她又指明白政府在疫後復常有經濟需要，但考慮到市民的健康風險，應全面推進控煙工作。

陳又稱，正開展有關學童吸入二手煙的研究，發現有三分之一小學生會在家吸入二手煙，情況嚴重，但未必即時出現上呼吸道病徵，研究亦會為學童檢驗唾液中的尼古丁含量，冀家長積極推動家裏煙民戒煙。她續指，參考外國經驗，部分國家推行「無煙新世代」，限制指定年份出生的市民不可購煙，亦有國家不准於當眼處銷售香煙，顧客購買時始可展示。陳肇始補充稱，一般而言政府及社區干預愈多，市民戒煙率則愈高，現時醫管局有逾60個戒煙診所，衞生署亦有資助不同非牟利社福機構提供戒煙服務，她期望地區康健中心及地區康健站未來可加入協力。