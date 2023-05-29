器官互通機制仍商討 費用由受贈方負責

當局稱容許取消 只介入調查造謠 中港政府籌備兩地器官移植互助機制近半年仍未成事，衞生官員解釋兩地仍在商討器官運輸及手術費用等細節，原則上所涉費用應由受贈一方負責。該官員又重申，器官捐贈名冊的登記或取消絕對出於市民的自願，當局介入調查只針對可能的造謠、作假行為；又稱不會考慮讓港人選擇其捐出的器官只捐予其指定地方人士，以免造成歧視。另外，市民昨起可利用「智方便」查閱器官捐贈登記情況。

港府衞生官員指出，若兩地器官捐贈互助機制確立後，日後毋須在病人提出要求的情況下，兩地都可互通器官捐贈配對情況，以避免浪費無私捐獻的器官，亦達物盡其用情況。

官員指出，內地的人體器官分配與共享計算機系統適用於全國所有省市，但由於器官面對保存時間限制，將首選廣東省及大灣區，亦要考慮跨境交通安排，若需要可以考慮包機或直升機運送。

至於有關器官捐贈所涉的款用如何處理。該官員指，一般而言都由受贈一方支付，包括獲取器官手術費用、運輸費用、儲存器官的所有器材、藥水費用等。

可用智方便查閱登記名冊 醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，上星期曾聯同10多名器官移植專家和同事，到內地參觀人體器官分配與共享計算機系統，並與內地專家深入交流器官移植服務最新發展。他指，內地有相當完善系統，儲存全國輪候移植病人的資料，並稱由於系統24小時運作，每當有人捐出器官，系統就會根據資料即時配對，形容絕對是公平、公正。他認為內地臨床技術、系統對接、器官運送香港的流程絕對可行，呼籲市民支持跨境捐贈的機制，讓更多末期器官衰竭病人有更多機會。醫管局又指，每年有80至120名腦幹死亡的病人，當中有約45%家屬同意離世者捐贈器官。

醫管局昨日亦安排兩名器官捐贈聯絡主任向公眾分享器官捐贈聯絡工作的挑戰。屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯表示，目前家屬較多因不捨或保留全屍的傳統概念，而拒絕捐贈死者器官。聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添則指，聯絡主任的工作是希望帶出器官捐贈的意義及價值，以往捐贈者家屬均不會知道受贈者身份，初心只是想幫人，因此對日後設立跨境互助機制，會否影響工作無好大憂慮。

中央器官捐贈名冊持續出現不尋常的取消登記，單月取消器官捐贈登記高達74%屬無效。衞生署提醒，「智方便」昨日推出新功能，市民可在「中央器官捐贈登記名冊」服務中，查閱自己是否已在名冊內登記。

另外，政府表示正檢視系統裏登記申請及取消登記的申請流程，經考慮個人私隱及身份核實認證等因素後，將會適當更新系統及優化相關流程。該署指中央名冊由2009年的45,150人增至現時的超過357,000人。