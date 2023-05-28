反中亂港氣數盡 牛鬼蛇神一窩端

躲得過初一，躲不過十五。跟大漢奸黎智英沆瀣一氣兼收受其政治黑金的公民黨，反中亂港17年，終於來到油盡燈枯一刻。繼去年執委會換屆改選無人報名導致「斷莊」後，昨日下午召開特別會員大會，獲超過四分之三黨員確認進行自願清盤。隨着「總指揮」黎智英鋃鐺入獄，多個反中亂港骨幹組織相繼解散，現在連反對派第二大政黨亦告玩完，意味反中亂港氣數已盡，就看「死剩種」民主黨能捱到甚麼時候而已。

苟延殘喘 終於清盤 自《港區國安法》立法後，公民黨有此結局已是意料之內，甚至可以說，它能夠苟延殘喘至今才斷氣已算「長壽」。君不見，2021年先後有民陣、支聯會、職工盟、教協等反中亂港骨幹組織解散，就連《蘋果日報》也要執笠，當知公民黨能夠捱到今時今日殊不簡單。形勢比人強，若非國安法無縫可鑽，「金主」黎智英落得慘淡收場，公民黨肯定不會就此偃旗息鼓。主席梁家傑聲稱，由於無人接手執委職務，清盤是自然的事；又表示已委任清盤人，亦會盡快刊登憲報，若有剩餘資產或捐出作慈善用途。

外界質疑該黨財政不透明，當中可能涉及外部勢力資金及洗黑錢，亦有可能早已將不法資產轉移，促執法部門深入調查。

事實上，這個僅次於民主黨的第二大反中亂港政黨，的確有一段頗長時間，藉着「藍血」法律專業身份呃神騙鬼而意氣風發。該黨最慣常伎倆，首推不斷透過司法覆核阻撓港府施政或基建動工，其次是利用瘋狂拉布令議會陷入癱瘓，有破壞無建設。更不必說，該黨主力參與佔中後又瞓身策動黑暴，「暴力或能解決問題」正是由梁家傑提出，卒令黑暴一發不可收拾。壞事做絕，臭事做盡，罄竹難書。

最令人嘖嘖稱奇的是，公民黨的楊岳橋、郭家麒、譚文豪及李予信均自食惡果，涉及35+違法初選而被起訴，唯獨梁家傑竟然可以全身而退，毫髮無損，昨日還大模廝樣代表該黨大言炎炎，究竟是他的司法保護傘夠硬，還是擅鑽法律罅以致罪不沾身，市民很想知道究竟。多行不義必自斃，當金主黎智英都有此下場，與他過從甚密的藍血貴族為何可以逍遙法外？執法部門及律政司實在欠市民一個交代。

大狀漢奸 必須清算 同樣逍遙法外的，還有同被列為「叛國禍港四人幫」的李柱銘和陳方安生。這些人一直奉英美及黎智英馬首是瞻，不時勾結外部勢力唱衰香港，亦曾被揭發收受黎智英政治黑金。「民主阿婆」3年前藉喪女之痛乘機引退，銷聲匿迹；何俊仁亦一度入獄並自稱惡疾纏身；但自認「日日做漢奸」的李柱銘，明明涉及非法集結並被判罪名成立，卻依然獲得緩刑；更令人質疑的是，即使有刑事案底，大律師公會至今未有將其大律師資格除名。在香港進入「愛國者治港」由亂入治之際，李柱銘此等漢奸竟然有罪不用罰，反中亂港完全沒有後果，堪稱咄咄怪事！

至於李柱銘一手創立的民主黨，雖然現已七零八落，毫無作為，但依然不肯嚥下最後一口氣，不時跳出來刷存在感，既可笑又可疑。很明顯，民主黨至今仍心存僥倖，期望東山再起，殊不知一個政黨若無法參政，失去議政能力，便等於腦死亡。正如有立法會議員指出，民主黨若不糾正，只會步公民黨後塵。

當然，儘管反中亂港的好日子早已到了盡頭，但有些人依然不肯接受現實，甚至仍癡心妄想外部勢力打救，作其垂死掙扎。可以看到，黎智英聘請洋大狀替其國安案件辯護事敗後，其子便奔走英美搖尾乞憐，奈何英國政府對黎智英用完即棄，首相辛偉誠更是闊佬懶理，黎智英兒子「反轉豬肚」數臭後，轉而要求美國插手施壓。很可惜，今時不同往日，挾洋自重已經行不通，美國同樣愛莫能助。

不管怎麼說，搗鬼有術，也有效，然而有限。充當外國代理人反中亂港，過去的確要風得風，要雨得雨，但隨着中央及港府企硬，這些牛鬼蛇神在回歸廿多年後終於淪為棄子，大勢已去，氣數已盡，寫在牆上。