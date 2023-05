龍七公：重建好客之都 族內歧視立法

上星期在社交平台揭發國泰航空有空中服務員,對內地同胞作出歧視性行為,由於未能用英語提出要求,便不提供基本服務(提供毛氈),更以英語調侃內地乘客:「If you cannot say blanket in English, you cannot have it」。事件一石激起千層浪,內地官媒狠批,包括行政長官在內的多名官員對相關的惡劣服務表示痛憤失望。事件不斷發酵,引起公憤,及後不止是內地乘客,包括中國台灣地區、東南亞等操華語的乘客,甚至有日本乘客都表示,空服員對非英語、非白人乘客的態度不友善。類似的歧視性事件,並非孤例。