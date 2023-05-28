冰鑑春秋：柯侯賴誰能讓台海和平

柯文哲說大家都希望台海和平安全，而只要2024年由他當選，台海戰爭風險一定是最低的。亦即他認為，無論是賴清德還是侯友宜，一旦成為台灣領導人，爆發戰爭的可能性都比他高得多。

事實真的是這樣嗎？賴清德自稱是務實的台獨工作者，這次為了選票不斷宣傳「和平保台」，認為台灣已毋須獨立，如果還是出現戰爭，責任就全在大陸身上。可惜不過幾天前，他在獨派聚會中得意忘形，形容兩岸為「兄弟之邦」，這等於又回到李登輝「兩國論」的老路上，連美國在台協會都大為緊張，趕緊派人與他溝通。顯然賴清德和蔡英文沒啥不同，只是想用騙的方式先弄到政權。

侯友宜以往「侯侯作代誌」（好好做事情）老是掛在嘴邊，對兩岸從未表態。現在為了選舉，終於說出「反對一國兩制」、「反對台獨」，算是有了個基本交代。但他到底支不支持九二共識？同不同意「一個中國」？不僅對手不斷逼問，就連國民黨內部也沒人搞得清楚他的真實立場。而侯友宜似乎打算一路混下去，一切等選上再說。

一個騙一個混，所以柯文哲就是真能帶來和平的人物？恐怕不見得！因為他明白表示過根本沒有九二共識，而他對九二共識的態度只是「不會當面否認」罷了。也就是說，柯文哲天真的認為，只要不在中共面前否認九二共識，就可以在中美之間大畫三角形，無入而不自得。這真不知是他認為中共傻？還是他自己傻？

台灣大選三足鼎立，到底誰能保證和平？在我看來，只怕三個都不能！因台海戰爭已是中美角力的一部分，發動權在大陸與美國，台灣純粹只是被動角色，無論哪個當選都不是他說了算！