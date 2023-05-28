仁文仁心：年輕特朗普打老特朗普

美國共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯上周三宣布參選總統，希望黨內獲得提名，被視為有意捲土重來的前總統特朗普的最大競爭對手。雖然特朗普在民調中以逾30個百分點領先黨內，但他將於明年3月25日面臨刑事審訊偽造商業紀錄案，正正是共和黨初選的關鍵時期，案件無可避免地會拉老人家後腿，而前腿已踏上監倉門檻，隨時一失足成千古恨，前總統淪為監犯，試問共和黨會押這樣大風險的注碼嗎？共和黨大金主、Point Bridge資本始創人蘭伯特早已表態支持44歲的德桑蒂斯，希望勸退76歲的特朗普，交棒給年輕世代。

幾乎是一倍差的年紀，特朗普足以當德桑蒂斯爸爸，而事實上這個參選對手活脫脫是特氏年輕版本，保守主張不遑多讓，攻擊左派自由主義，又愛批評邊境難民問題，形容自己將會是解決這些問題的人，與特朗普一樣狂妄自大，以新世代右派姿態出現，他宣布參選也是透過社交網站Twitter，並與Twitter的富豪老闆馬斯克對談造勢，比較特朗普在社交平台受盡苦頭差天共地。

當然，特氏的長者支持率不容忽視，美國人口老化，造就他當年勝選，不過後來民主黨推拜登出來，以老制老，搶了不少關鍵票。世代之爭，令選舉更加多不確定因素。特朗普或許要多謝老對手，拜登證明80歲也能應付總統崗位。

可以肯定的是，無論共和黨是老人或中生代出選，都是對華立場強硬，以中國威脅大做文章，德氏多次推反華法案並限制阻礙中國人購買佛州房產，中美關係不斷隨白宮易主改變，難以持續性發展，今日拜登政府想修補裂縫，他日共和黨掌政又要硬生生撕裂，反反覆覆，難怪中美關係難尋求突破。