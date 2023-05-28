激濁揚清：放生黑暴為社會種禍根

黑暴期間有逾萬人被捕，惟3年間仍有超過6,000人未被落案起訴。有立法會議員表示在他收到約170個求助個案中，執法人員已向約150個表示已經結案、不作起訴，他認為隨着未被落案起訴的個案逐漸得知「結果」，加上區議會換屆選舉和《基本法》23條立法，相信政府和社會對相關事宜可「翻篇」。這是沒有清楚認識黑暴禍害的婦人之見。

黑暴縱火堵路，唯恐香港不亂，還要自以為在行公義，這絕非一般破壞社會安寧的壞分子，而是疑似有反社會人格障礙之徒，必須接受法律制裁，透過監禁、留有案底，讓其得到懲罰，同時對社會起阻嚇作用。否則，若像當年大批滋事分子發動「佔中預演」，當局拘捕逾500人，卻歷5年而遲遲不告，結果換來的便非犯事者的良心發現，而是變本加厲炮製出差點讓香港變天的黑暴一役。事實勝於雄辯，前車可鑑，尤其黃絲黑暴迄今仍不放過任何機會搞軟對抗，如以為區議會換屆選舉以及迄今仍只聞樓梯響的23條立法，會令黃絲黑暴作惡分子知難而退，那是昧於事實。

法庭如能將有罪之人判監，雖然開銷又是「打劫」納稅人荷包，惟正如當年旺角暴動案某被捕頭目，暴動罪成判囚6年，出獄後至今，良久未有犯事，足證一定長度的刑期，能讓懲教署將犯事者帶回正途，使這班慘受反中亂港荼毒洗腦的無知青、中、老年重新學習，為自己爭取更生機會，倘約150人被剝奪這種覺悟的機會，實非幸事。

法律程序確太冗長，許多黃絲黑暴砌詞狡辯而成功甩身亦時有所聞，但正如有「賊王」之稱的張子強，也不是因為上訴成功無罪釋放而悔改，送這班人接受審訊，站到被告欄給法官訓斥一番，是對這班人以及社會有利之舉，豈可能省便省。