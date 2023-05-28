筆下風雲：中國可拿美債來談判

美債違約談判看似出現進展。當地傳媒報道，拜登與眾議院議長麥卡錫經過多輪閉門會議後，雙方同意將逾31萬億美元債務上限提高，為期兩年，即延至2025年，債限爭議不會在2024年總統大選前再次出現。有關消息尚未正式公布，拜登則一味唱好和表示樂觀，而財長耶倫亦適時將債務違約「死線」由下月1日推至5日。如此種種，反映兩黨雖然「做大龍鳳」勢要做到最尾一刻，但提高債限始終都會獲得通過。

根據共和黨提出的方案，若提高1.5萬億美元債務上限，白宮必須在未來10年削減4.8萬億美元開支。拜登表明一毫子都不會讓，因此令談判陷入膠着。由於軍費、國防開支不可減，要減便只能節省各項社會福利，例如學費資助、醫療保險等。惟這些開支都是民主黨爭取選票的籌碼，總統大選在即，當然不能讓，但形勢比人強，看來削減部分開支事在必行。

何況隨着美債危機逼近，國際對美元的信心前所未有地出現動搖，也迫使兩黨必須在死線前作出讓步。近期華府頻頻放話，要求跟中國領導人見面，說穿了，就是為美債謀出路。一旦美債上限獲得提高，發債後誰來買債便是美國必須考慮的問題，其盟友固然必被「揼心口」，而作為第二大債主的中國，肯定也是美國賣債的目標。

中國商務部長王文濤繼會見美國商務部長雷蒙多後，再同貿易代表戴琪會面，加上中國新任駐美大使謝鋒赴美履新，外界都在觀察中美關係是否有所改善。其實，中美之間是國運之爭，核心利益截然相反，真正和解是不可能，但既然美國有求於中國，這便增加了中國的籌碼，購入還是拋售美債，正好拿來跟美國談判，迫使美國放鬆以至解除某些制裁，誰曰不宜？