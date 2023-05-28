強詞有理：東施效顰

日本東施效顰，緊隨美國推出半導體製造設備出口管制措施，總共涉及23個品類，目標直指中國。對此，人們一點也不意外，作為美國的附庸，日本一直亦步亦趨，甚至猶有過之，這次出台的半導體出口管制措施，就比美國更加毒辣。美國主要是限制高端晶片設備和技術輸華，日本則連中低端產品也限制出口，果然是奴才比主人更嚴厲。

小日本以為這樣就能卡住中國脖子？未免太不自量力。日本半導體產業確實曾經輝煌過，日本電氣、東芝和日立曾穩坐全球晶片企業頭三把交椅。但好景不常，在美國制裁打壓之下，日本半導體產業迅速衰落，與整體經濟一樣陷入「失落的30年」。小日本不暇自哀，竟拿美國的毒招來對付中國，以為可以歷史重演，使自己重回巔峰。殊不知本身根本沒有這種實力，而中國也不是當年的日本，既不會任人宰割，更不會被輕易壓垮。

相反，日本破壞正常供應鏈，最大受害者恰恰就是自己。日本半導體企業普遍有三成收入來自中國市場，去年銷售總額達到400多億元人民幣，失去這個最大市場，不可能找到替代市場。日本專家也承認，日本本身市場有限，對晶片的需求並不是很大，斷掉中國市場後，日企不僅將蒙受巨大損失，而且勢必嚴重窒礙日後的創新發展。更何況，中國並非沒有反制能力，只要限制稀土等關鍵產品出口，就足以捏住日本要害。

有人說，中日經濟博弈，日本將會連底褲也輸掉。這種說法一點也不誇張，日本已經連續19個月出現貿易逆差，還有多少本錢跟中國鬥？無論是家庭電器，還是手機電腦，或是日常生活用品，日本都已失去競爭力，主要經濟支柱僅剩汽車產業而已。如今連這根支柱也搖搖欲墜，今年第一季中國汽車出口量已超越日本，高踞全球第一，而且隨着中國電動車發展突飛猛進，雙方距離將會愈拉愈遠。不妨想像一下，日本連汽車產業也保不住，還能依靠甚麼？不是連底褲也輸掉嗎？

所以說，日本充當美國遏華棋子，下場注定可悲。荷蘭亦受到美國脅迫而不得不限制晶片設備出口，但一直留有餘地，想盡辦法維持正常出貨，其副首相最近訪華，強調中國是荷蘭毋庸置疑的優先合作夥伴。反觀日本不僅緊跟美國步伐，而且做得更絕，不知其底氣究竟從何而來。