龍吟虎嘯：看看老美還能扛多久

過去一段時間，美國要全面打壓、制裁中國，要和中國脫鈎，以此威脅中國屈服，「出讓」國家利益，削弱中國主權意志和發展力量，圖謀最終擊垮中國。美國人的野心和胃口很大，然而處處碰壁，中國巋然不動。

美國如今內外交困，不能不想暫且收縮戰線，一個勁兒的要和中國修復關係，「溝通交流」，要高層接觸。華府絞盡腦汁要國務卿布林肯訪華，要讓兩國元首見面對話。經過一輪外交接觸後，中國商務部長王文濤日前訪美，參加亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議時，見了美國商務部長雷蒙多，就中美整體貿易和投資環境、潛在合作領域等兩國經貿關係議題「展開坦誠和實質性討論」。中方就美國對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切，美方就中國近期接連對在中國營運的美國公司採取行動表達擔憂。

從公開報道來看，兩國商務部長會面只是重啟經貿對話，各說各話，表達立場，試探對方而已，距離兩國坐下來實實在在談判這些問題，不知還有多少里路。按照美國一貫的「說一套、做一套」，一貫的「一邊講溝通，一邊不擇手段打壓、遏制中國」的做法，兩國商務部長的接觸很可能止於對話，一是華府的對華打壓國策不改變，其商貿政策難以有變；二是北京必會要求美方作出行動、展現誠意同中方相向而行，才能展開經貿商談，否則談來做啥？

現在，美國打壓和脫鈎中國形成的中美多方面停止接觸、停擺停談的壓力，美方遠大於中方，形勢對美國極為不利，俄烏之戰已令美國耗費巨大，深陷泥沼，已令美國貪圖短利而率先破壞國際規則，誠信盡失，加速了「去美元化」，威脅到美國金融霸權有崩解之虞，加重了全球經濟危機，「污水倒灌」衝擊美國經濟。美國自顧不暇，內外交困，還想全面打壓中國、和中國脫鈎，那就是加速其滅亡，我們倒要看看老美還能扛多久。