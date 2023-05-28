坦言集：人口變局

中美新冷戰的展開，由於對經濟貿易的衝擊，相信會加劇中國人口格局的變化。

2022年中國總人口下降，顯示出幾個世紀的人口擴張，在工業化大致成功之時便終結了。最近時期的擴張，是社會生活醫療條件改善加經濟迅速增長所致，後者在近二、三十年裏依靠外資與出口導向的工業加工生產發展。但2010年代開始，中國的人口紅利逐步耗盡，勞工成本上升，國際資本亦轉移加工生產訂單與投資往其他低工資的新工業化地區。近年的美國貿易歧視，更加快了來自外資、集中於歐美市場的加工貿易縮減。人口因素與來自美國等的產業再轉移趨勢，使中國的社會與經濟面對着轉型的挑戰。

經歷疫情，進一步暴露出口加工貿易的風險，中國在改革發展以來的增長模式，內陸農民工轉移至沿海城市，特別是珠三角地區為外商加工貿易生產，便不易堅持下去，效果便是內陸人口往珠三角等沿海地區的轉移大減，以至部分逆轉，改與內地政府合作，集中於內地發展。2022年的人口增減數據，揭露廣東省常住人口40年來首次出現負增長，廣州、深圳同減，深圳是建市以來首次。珠三角9市中的其他7市，僅珠海稍增，連同香港，整個大灣區以至廣東省都在人口減少。

內地分析說疫情導致農民工回鄉，疫情過後便會回轉。但相對而言，去年長江三角洲人口淨增，其中杭州、合肥更成當年人口增長最多的城市前列。長三角也多用農民工，受疫情影響下不遜於珠三角，差別背後可能便是珠三角過於依賴歐美和加工貿易，長三角本地工業自主發展更強，市場更廣。

另一趨勢是西部城市人口增長居多，勝於東部沿海，西安、長沙、昆明、南昌、武漢、鄭州，反映當地經濟競爭力強勁，吸納人才，也顯然是發展有力，才可聚集人才，吸引外來人口。

美國打擊中國經濟，作用是中國減少對美出口，一是轉為內部發展，二是擴大海外市場，兩者都使中國未來的發展更具可持續性，也有更大的發展餘地。在這演變中，香港及大灣區需要加快轉型，認識世界與國家經貿大勢的轉變來作適應，乃至迎潮而上，不能只是吃老本。由於美國新冷戰的脅迫，美國以及英國、西歐的西方市場封鎖，香港與大灣區不能只依靠科技，更要開拓內地及非西方市場。