政情：江玉歡首爾學舞 容海恩橫店漫步

趁連假放鬆吓 外遊體會不同文化 上周五佛誕接連周末及周日，雖得短短3日假期，亦無礙港人嘅外遊意欲。議員江玉歡同埋老公把臂同遊南韓首爾，穿梭鬧市同舊城，「掃街」品嘗地道小食，親身感受當地嘅流行文化，又跳咗一堂K-pop舞蹈；議員容海恩就同埋黨友北上浙江，參觀古裝劇拍攝勝地橫店影視城，仲巧遇內地電視劇紅星添！

首爾係港人熱門旅遊地點，但江玉歡坦言自己幾十歲人，今趟都係首次踏足首爾。佢話以前成日聽人講，舊時稱為「漢城」嘅首爾好落後、歧視女性，所以從來都提唔起興趣。不過，近年南韓嘅飲食、服裝、科技同流行文化不但有長足之進，且領先嘅速度令人咋舌，於是就令佢產生好奇，老公就提議呢3日假期到首爾走走。

食人參雞湯圖補一補 江玉歡話街上好多遊客，特別係西方人，相信佢哋眼中嘅首爾別具異國情調。佢又指具有文化感嘅首爾，係一個令人喜歡閒庭信步嘅城市，地鐵覆蓋範圍廣闊，可謂四通八達，十分方便，而高樓大廈中有河流，鬧市中有小販同舊城保育區，當中充滿小店同食肆，商販檔攤，整齊排列，有啲小販更以自己頭像做招徠，相當個性化。而大學旁邊則布滿年輕人嘅商圈且自成天地，令人感受到佢哋嘅朝氣。佢又注意到街上好少見到外傭，亦唔會周街老人院，可能銀髮族多居家安老。提到「醫肚」，佢形容同老公「亂打亂撞」，但唔會錯過人參雞湯呢道當地美食，補一補咁話。

雖然兩公婆加埋即使過百歲，亦去咗體驗K-Pop舞蹈。江玉歡話舞室裏面好有氣氛，同學來自7個國家，非常好玩，而佢老公雖然係全班最年長，亦都由頭跳到尾。之但係玩一堂約莫一個多小時，收費每位約二百多港元，值唔值就見仁見智啦！

咁啱遇見明星胡一天 容海恩就同葉劉淑儀、黎棟國等幾位議員黨友去咗橫店影視城。喺呢座佔地達4,963畝嘅影視拍攝基地，容海恩漫步秦王宮、汴京城風景、明清宮苑及明清民居博覽城，華夏古代景色幾乎盡收眼底。而喺參觀期間，影視城仍有拍攝工作進行中，結果就畀佢遇見內地男演員兼歌手胡一天，容海恩當然把握機會同對方合照啦！