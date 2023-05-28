東九打擊違駕 拘4男檢K仔

【本報訊】執法部門於上周五在東九龍區展開打擊危險駕駛、超速駕駛、酒後及藥後駕駛行動。當日晚上約10時30分，人員在觀塘繞道截停一輛懷疑高速駕駛私家車，車上姓林（30歲）男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。人員同時發現該輛私家車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂把車輛拖返九龍灣車輛扣留中心等候檢驗。

涉非法改裝 扣一車 至深夜11時許，人員於九龍灣觀塘道近福淘街對開，發現一輛私家車形迹可疑，遂把車輛截停調查。期間，車上一名男乘客從車窗拋出一包由紙巾包裹的可疑物品，人員經檢查後，相信是約0.5克俗稱「K仔」的毒品氯胺酮。人員經初步調查後，以涉嫌「藏毒」，拘捕私家車姓陳（33歲）男司機及該名姓許（50歲）男乘客。陳男同時因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「在藥物影響下駕駛」被捕。

另外，人員於觀塘巧明街截停另一車輛，車上姓鄭（61歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。行動中4名被捕男子其後獲准保釋候查，須於六月下旬向執法部門報到。