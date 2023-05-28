氣槍射公屋單位 14歲百厭星就逮

接二連三發生 住戶忍無可忍 公開片段尋人 葵涌石籬邨一單位大門，本月內至少兩次遭人用BB彈射擊，住戶慘被騷擾永無寧日，忍無可忍下，終把天眼拍攝的槍擊片段上載至社交網站。執法人員根據影片追查，隨即鎖定一名懷疑涉案少年，至上周五在區內以涉嫌「管有仿製槍械」，拘捕一名14歲「槍手」，並檢獲6支懷疑氣槍及相關彈匣，其犯案動機仍在調查。

上周三傍晚約6時，石籬邨石寧樓一單位住戶正在廚房煮食，突然大門傳來多下響亮聲響，由於懷疑有人以氣槍把塑膠彈（BB彈）射向其單位，遂慌忙開門查看，惟當時並無發現任何人，住戶無奈下只好報案求助。執法人員接報到場，發現單位大門外留有多發「BB彈」，經初步調查後，把案件列作「惡作劇」處理。其後，事主在社交平台講述事件，並上載一條「天眼」片段，證實所言非虛。

向大門連珠炮發 極速逃去 事主表示，近日其單位接連發生3次同類事件，每次均於下午約5時發生，根據天眼片段顯示，涉事者疑為一名10多歲穿白衣的少年，事發時可見他手持一把疑似步槍的氣槍，向事主單位大門「連珠炮發」射擊，得逞後即快速逃去。戶主為此深受困擾，遂就事件報案求助，並且通知房屋署處理。

人員翻查事主的天眼錄影片段了解，經深入調查後，隨即鎖定一名懷疑涉案少年。至上周五，人員在區內以涉嫌「管有仿製槍械」，拘捕一名14歲少年，同時檢獲6支懷疑氣槍以及相關塑膠彈彈匣。初步調查相信，該名少年於本月20日及上周三，兩度以氣槍射向報案人的單位，該少年已被扣留，並正調查其犯案動機，事件中並無造成居民受傷或財物損失。據悉，房署已在大廈大堂及相關樓層貼上通告提醒住戶，並要求保安多加巡查。