信用卡被盜用 婦失逾12萬

【本報訊】昨日上午8時許，筲箕灣筲箕灣道一名42歲女子報案，表示早前接獲3封由本地銀行發出的電郵通知，指其信用卡被用作支付共1.6萬美元（折合約12.5萬港元）的交易，由於懷疑該信用卡被盜用，因此報案求助。人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。