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港鐵車廂伸狼爪 拘六旬漢

女事主於鑽石山站報案。 女事主於鑽石山站報案。
女事主於鑽石山站報案。
【本報訊】上周五傍晚6時許，一名38歲女子於港鐵鑽石山站報案，指她於車廂內懷疑被一男子非禮。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓姜（62歲）男子，他已被帶走扣留調查。
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