5月28日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
港鐵車廂伸狼爪 拘六旬漢
女事主於鑽石山站報案。
【本報訊】上周五傍晚6時許，一名38歲女子於港鐵鑽石山站報案，指她於車廂內懷疑被一男子非禮。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓姜（62歲）男子，他已被帶走扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230528-0528_00176_244/港鐵車廂伸狼爪--拘六旬漢
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc