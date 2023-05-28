拳毆棍扑 南亞漢打爛醋埕 前妻港男急逃命

被捕未熄怒火 大叫「搞人老婆」 失婚南亞漢，昨日清晨前往深水埗登門探望前妻及女兒，惟卻目睹母女與一中年本地漢共處一室。有人疑因「眼火爆」吵鬧擲物，更揮拳襲擊前妻及本地男。前妻拖着女兒慌忙躲避，本地男奪門逃走，慌亂間失足碌落樓梯，結果遭對方擸棍施襲。執法人員趕至制止，經初步調查後拘捕南亞漢，他報稱受傷，與前妻和女兒以及本地男一併送院。

涉案被捕的南亞漢29歲，持有香港身份證；其34歲南亞裔前妻，則是持「行街紙」留港的假難民。據了解，兩人育有一名年約4歲女兒，惟半年前兩人因感情破裂而分開。昨日清晨近6時，南亞漢抵達基隆街159至161號樓上一單位探望前妻及女兒，惟他進入單位後，發現前妻及女兒，與一名姓陳（51歲）本地男子同處一室，有人隨即打翻醋埕，與前妻和陳男爆發爭執口角。

情敵失足碌落樓梯 期間有人在火遮眼下，擸起雜物亂擲，同時揮拳襲擊前妻和陳男，二人見狀隨即閃避，其中前妻拖着女兒慌忙進入廁所躲避，陳男則逃出單位頂着大門，同時致電報案求助。此時，有人起腳猛力踢向大門，陳男恐防對方開門後再度受襲，因此未敢久留，遂快步沿樓梯飛奔落街走避，惟在「慌失失」下失足碌落樓梯。此際南亞漢尾隨追至，有人於街頭再擸起一把垃圾剷及一支地拖棍繼續向陳男施襲。

未幾執法人員接報趕至，手持盾牌戒備並把南亞漢制服。南亞漢前妻手腕及頭部受傷痛楚，陳男則手腳痛楚，女事主與女兒及陳男俱需由救護車送院治理及檢驗。人員經初步調查後，以涉嫌「襲擊」及「刑事毀壞」拘捕該名南亞漢，他手腕受傷，同需送院治理。

不過，他被帶上救護車時情緒激動，起飛腳踢向救護車車門，更大聲咆哮「搞人BB、搞人老婆」。最後在場人員須合力把南亞漢押上車，並向他作出口頭警告後始把他送院。