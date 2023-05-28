走失一周 老犬受困排水口獲救

【本報訊】市民蔡女士上周日（21日）帶同飼養的唐狗「小Q」，在牛頭角佐敦谷公園一帶散步，期間懷疑不慎讓愛犬走失，蔡女士遍尋不獲，遂於附近一帶張貼尋犬啟事，希望市民「幫眼」尋找。至昨日上午近11時，有市民行經公園抽水站時，在一處山坡下的排水口發現懷疑「小Q」身影，當時牠瑟縮一角懷疑被困，市民隨即報案求助，並且根據尋犬啟事聯絡蔡女士到場。

流浪多日精神委靡 消防及愛協人員先後到場，隨即沿石坡步至引水道，未幾救出被困的唐狗。蔡女士接獲通知到場，與愛犬重逢後激動流淚。據了解，「小Q」身上無表面傷痕，惟因年邁且連日流浪，顯得精神委靡，牠其後由愛協人員帶走交由獸醫檢查。

據悉，蔡女士於15年前在附近山頭餵養「小Q」及多隻同胎兄弟，並把狗隻帶返寓所洗澡，輾轉下最終收養了「小Q」及另一同胎唐狗。其後，蔡女士不時帶同該兩隻狗狗返回其出生的山頭散步，至近年「小Q」的兄弟患癌離世。蔡女士與「小Q」失散一周後人狗重逢，她表示感激及鬆一口氣。