電費上漲 分擔成本 當局稱將與兩電商量

8%准許利潤至2033年 增討論難度 政府下月將會開始與兩電進行利潤管制協議中期檢討，環境及生態局局長謝展寰昨表示，過去兩年國際能源危機令電費上升，同時令市民負擔亦有所增加，故會與兩電商討，是否能在能源危機情況下，負擔部分價格成本。不過，他認為現行百分之八的准許利潤會實行至2033年，要在中期檢討調低會有困難，亦不同意有意見提出，將電費加價上限限制在通脹升幅，認為會影響兩電投資，不利長遠供電穩定性。

兩電「加快減慢」 環境局認同 因應過去兩年國際能源危機電費上漲，兩電被外界多番批評「加快減慢」。謝展寰認同，將能源成本全數轉嫁市民並不理想，因此會與兩電商討由兩電可否負擔部分價格成本。他又表示，現有電力公司修復故障的獎懲機制有需要檢討。對於早前港島廣泛地區半夜停電一小時，港燈卻可獲獎勵，謝同意機制未考慮事故成因，有可能出現類似去年元朗電纜橋火警，致新界西北大規模停電等事故規模因素。謝展寰稱會在兩電利潤管制協議中期檢討期間提出要求修訂，相信兩電會考慮公眾觀感等因素，展現誠意討論。

議員倡獎罰機制參考港鐵 實政圓桌的田北辰認為，政府必須調低現時兩電8%的准許回報率，否則兩電不斷增加開支，最終增加基本電費。另外，他亦建議政府改善賞罰機制，參考港鐵的做法，將兩電停電事故的時間與罰則掛鈎。另一名議員簡慧敏亦質疑，現時計算兩電准許回報率的方程式，與同年度固定資產平均淨值掛鈎的做法是自相矛盾，認為當局必須修改，同時要考慮開放電力市場。

謝回應時指當局認為有關問題值得討論，強調中期檢討會以市民利益作為目標。他又說，如要達致最低電費同時要減碳，未必能脫離兩電，因為電力公司已設有網絡，政府會考慮如何達致最低成本，同時對市民最有利。

另外，謝展寰指垃圾徵費指定膠袋生產商招標早前已經截止，收到40多份標書。他指政府取消膠袋要在本地生產的條款後，降低三至四成生產成本，有效抵銷指定綠色膠袋百分之三的額外成本，有信心可以成功批標，令垃圾徵費可以在今年內實施。