「喜盈」過渡屋次輪招募接受申請

【本報訊】香港社區組織協會第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」於今年2月開始接受申請，雖然申請人數達600多人，較可提供的單位220個多出兩倍，但甲類申請輪候公屋3年以上的家庭仍未達八成，所以即日起接受次輪申請。

「喜盈」第二輪招募主要對象為公屋登記日期3年或以上，一、二及4人申請，並以現居劏房、板間房、床位、寮屋、天台屋或其他環境惡劣居所優先。項目主要提供150平方呎連獨立洗手間及開放式煮食空間的單位，因應單位數量限制，4人或以上家庭或作特別編配安排。項目現已接近竣工，預期9至10月入伙。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界（即昌榮路迴旋處往沙田方向，同珍醬油廠對面），原為政府閒置用地，獲房屋局以短期租約形式支持發展為過渡性房屋，項目佔地約4,000平方米，組合屋樓高4層，以「組裝合成」方式興建。

租金為家庭月入25% 社協指該項目提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息四分一或綜援最高租金津貼。社協期望藉此項目，為正輪候公屋而居於不適切居所的基層租戶，提供可負擔而適切的居所，保障基本適切住屋權利，讓基層可於苦候公屋的漫長日子得以喘息。同時，項目亦會透過全面的社會服務及扶貧計劃，長遠協助住戶提高自身能力，以脫離貧窮困境。