官員批評英報告關注港區會選舉

【本報訊】 對於英國發表香港問題半年報告關注削減區議會民選議席，民政及青年事務局局長麥美娟批評港英時期亦有委任制，批評英國半年報告關注直選比例大減，是「打倒昨天的我」。被問及日後區議會主席將由地區民政事務專員兼任。被問到專員的任期是否要與區議會看齊，她相信公務員每次有職位調動都有詳細交接，不少地區項目亦跨越幾位專員，因此專員任期不一定要與區議員一致。

指港英時期已有委任制 政府早前拋出區議會改革方案，直選議席減至兩成，增設委員會選舉界別及恢復委任制，各佔四成，委任議員在選舉後才公布。對於委任人選，麥美娟指會考慮人選是否愛國愛港及對社區的聯繫，亦希望有更多年輕人加入區議會。

她又批評英國根本沒資格評論區議會制度，說：「當時港英政府在香港首先引入區議會時，叫區議會是甚麼呢？他們稱為『District Board』，不是『District Council』，即是根本從來區議會不是議會，從來都是一個諮詢組織，而且當時有委任制，可能他們忘記了，其實當時我都是港英時獲委任的，所以他們應該支持委任制，不應該打倒昨天的我。」

被問到港英時期的區議會，1985年起民選比例過半、再遞增，較新改革方案多，她指，多渠道產生議員更好收集民意，體現行政主導。她又指香港作為國家不可分割的一部分，國安法實施令本港維護國安工作做得更好，外國政府和政客在說三道四抹黑前，應先做好自己的工作。