元朗鐵皮屋起值400萬毒拘2男

【本報訊】執法人員根據線報及經調查後，於上周四（25日）晚掩至元朗崇山新村一鐵皮屋外埋伏，期間截查一名離開鐵皮屋的男子，在其身上搜獲13克懷疑霹靂可卡因，以及88克懷疑氯胺酮（K仔）。人員同時發現附近停泊一輛私家車，懷疑與案件有關，因此截查車上一名男子。

檢包裝工具 其後，人員持手令進入該間鐵皮屋，並在一房間內發現大批懷疑毒品包裝工具、133克懷疑霹靂可卡因，以及大量以膠盒盛載的氯胺酮，相信上址為一個小型毒品包裝工場。

行動中，人員共檢獲約9公斤懷疑氯胺酮及146克霹靂可卡因，市值約400萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕兩名分別姓白（27歲）及姓陳（34歲）本地男子，他們均報稱無業，屬朋友關係，在案中擔當甚麼角色仍有待調查。

人員指出，該鐵皮屋由其中一名疑犯於今年4月起租用，相信不法分子利用偏遠地方作為毒品包裝及儲存倉，藉此增加執法部門的偵查難度。而該批毒品並未流出市面，相信行動已經搗破活躍於新界北的毒品儲存倉庫。