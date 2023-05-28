工廈存放可卡因大麻花 4男涉販共6.5億毒提訊

【本報訊】執法部門在九龍區搗破多個毒品儲存倉庫，檢獲約592公斤懷疑可卡因、及91公斤懷疑大麻花，市值超過6.5億元，當中有部分大麻花疑隱藏於急凍魚內作掩飾。4名涉案男子昨日解往觀塘裁判法院提訊，暫毋須答辯。裁判官按控方申請，把兩案均押後至9月4日再訊，包括等候涉案毒品的政府化驗所及法證報告，另須提取相關閉路電視紀錄，4名被告均須還押。

4名被告分別為陳浩賢（25歲，地盤工人）、梁嘉豪（31歲，廚師）、莊少鵬（32歲，無業）及蘇鑫鴻（32歲，地盤工人）。首3名被告被控於今年5月25日在觀塘偉業街越聯工廠大廈非法販運危險藥物。莊另被控與蘇於2023年5月24日，在巧明街世達中心非法販運危險藥物。除陳浩賢有保釋申請外，其餘3人均無申請保釋，陳的申請最終被拒。

執法人員於上周三（24日）晚先在巧明街的工商大廈內，截查一名從分租單位離開的可疑男子，在該分租單位內檢獲120磚、每磚重約一公斤懷疑可卡因，並拘捕該男子。上周四凌晨，人員在偉業街另一工商大廈內，截查兩名準備離開分租單位男子，在單位內發現大量急凍魚類貨物，並搜獲160包、總重約91公斤懷疑大麻花，並拘捕該兩人。

以急凍魚掩飾大麻花分拆 經初步調查相信，兩人剛完成利用急凍魚作掩飾的大麻花的分拆程序，以便稍後將毒品於市場出售。同日下午，人員亦在落馬洲支綫口岸，拘捕另一名準備到內地的懷疑涉案男子。同日至翌日凌晨，人員亦搜查疑由同一販毒集團操控，分別位於葵涌、紅磡、荔枝角及土瓜灣的4個同作儲存毒品的迷你倉，再檢獲472磚、每磚約一公斤重的懷疑可卡因，該些可卡因的包裝與在巧明街起出的可卡因包裝相同。案件編號：KTCC 989,990/2023