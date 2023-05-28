「阿二」終償夙願 新包山王：幾老都玩

【本報訊】長洲太平清醮兩大盛事之一的搶包山比賽於今年復辦，由九巴車長鍾玉川奪得「包山王」寶座。曾兩奪亞軍及季軍的他，談到今年終於奪冠的感受，坦言志在參與，對勝負沒有執着，一直都以平常心面對，他又指無壓力及防墮扣是搶包山致勝關鍵。而年屆47歲的他更豪言，「只要體能OK，幾老都會繼續玩！」

鍾玉川因新冠疫情關係，要照顧家庭，故曾短暫離開公司，直至兩個月前再回到九巴擔任後備車長，現時主要負責駕駛4條巴士路線，包括278A、270A、978及78A。入行5年的他更笑言，「公司一直都唔知自己有搶開包山」。他說，偶爾記得第一次是太太幫手報名，眼見成功入圍，便繼續「玩落去」，至今晃眼已參加10多屆賽事。

當巴士司機愛健身 被問到如何分配時間訓練，鍾指，自己平時有做健身，但沒有為比賽刻意訓練，只是在賽前兩個月針對上半身訓練，譬如配合引體上升，操練手力，以及拉背等動作，以加強爆發力及減輕體重，好讓在比賽時表現得更靈活和得心應手。

他續說，工作是「長夜更」，主要在早上進行健身，一周平均一至兩次。談到應戰策略，他指是以最快時間登包山頂，集中取9分包為主，並預一分鐘時間下包山着陸，避免取消資格，「9屆包山王郭嘉明都衰咗喺防墮扣」。他又指當體力耗盡時，很有可能會被新防墮扣影響。

鍾玉川憶述搶包山多年，不是每屆都成功入圍，疫情前一屆，「就係因為個防墮扣，搞到入唔到圍」。他說，防墮扣是搶包山勝負的關鍵，但鑑於自己既不是爬山好手，又不是消防員，對此亦頗為陌生，因此在停辦這3年吸取經驗，特別在今年搶包山前哨訓練日，把握僅餘時間針對防墮扣的適應，最後終成功登峰造極，因此別具意義。